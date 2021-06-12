50 ألف دينار غرامة على رمي أعقاب السكائر في الأنبار

2021/06/12 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية مرور محافظة الأنبار، السبت، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار على كل من يرمي النفايات وأعقاب السكائر من نافذة السيارة.

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وأوضح مدير المرور في محافظة الأنبار اللواء ليث الراوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (12 حزيران 2021)، أن "هذا القرار سيطبق في جميع مناطق واقضية ونواحي المحافظة ويأتي ضمن الصلاحيات التي وفرها قانون المرور العراقي لعام 2019".

وأكد، أن "هناك حملة شاملة ايضا لمنع المركبات المظللة من السير في شوارع المحافظة"، لافتا إلى أن "المفارز المرورية انتشرت في مختلف الشوارع لمحاسبة المركبات المظللة التي تعتبر مخالفة لضوابط المرور سواء كانت حكومية أو مدنية".

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