مراقبون: انحياز قاض بالمحكمة الادارية لقضية مرفوعة أمامه علنا قبل النظر فيها يعد سابقة

2021/06/12 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مراقبون، اليوم السبت، بان قاضيا في المحكمة الادارية انحاز لقضية مرفوعة امامه علنا قبل النظر فيها، الامر الذي يخل بحيادية المحكمة. وذكر مراقبون لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “قاضي المحكمة الادارية […]

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