العراق..احتراق خزان سعة 70 طن من النفط الاسود

2021/06/12 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، السبت، عن حريق اندلع في خزان للنفط الاسود سعة 70 طن داخل معمل اسفلت التاجي....

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