الحشد الشعبي في سنجار: نواجه أي قوة تحاول اجتياح أراضي القضاء

2021/06/12 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى، ان أي قوة تركية او أمريكية تحاول الدخول الى القضاء ستقاتلها بكل قوة....

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