2021/06/12 | 21:46 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قوات الحشد الشعبي في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى، ان أي قوة تركية او أمريكية تحاول الدخول الى القضاء ستقاتلها بكل قوة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي في سنجار: نواجه أي قوة تحاول اجتياح أراضي القضاء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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