بعد خلوه من كورونا.. منتخبنا الوطني يعاود تدريباته تحضيراً لمباراة إيران

2021/06/12 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عاودَ منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته على ملعب مدينة حمد الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة تحضيرا لمباراة ايران بعد خروج نتائج المسحة سالبة لجميع اللاعبين وخلو اصابتهم من فيروس كورونا، بعد تحقيقه الفوز في مباراة الأمس على منتخب هونغ كونغ.

وخضعَ وفد منتخبنا الوطني، صباح اليوم، إلى مسحة كورونا والتي جاءت جميعها سلبية، وهو أمر يبعث على الاطمئنان لدى بعثة المنتخب لسلامة جميع المتواجدين قبل مباراة الجولة الأخيرة.

وانضمَ اللاعب (علي فائز) إلى الوحدات التدريبية للمنتخب بخوضه تدريبات استشفائية بعد راحة سلبية نتيجة الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا في البحرين، وقد لا يتواجد في القائمة الرسمية لمباراة منتخب إيران بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية، بينما سيستعيد منتخبنا الوطني خدمات اللاعبين أمجد عطوان وعلاء مهاوي بعد عودتهما من الإيقاف في مباراة هونغ كونغ نتيجة تراكم البطاقات الملونة.

ويأملُ الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة إيران المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل الرسمي للمرحلة النهائية، والابتعاد عن الحسابات المعقدة لأصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثمانية.

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