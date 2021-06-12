شرطة الأنبار تعلن حقيقة إحباط هجوم انتحاري في الفلوجة

2021/06/12 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الانبار

ضبط شرطة محافظة الأنبار، السبت، حزاما ناسفا مدفون بإحدى الدور السكنية في مدينة الفلوجة.

وقالت الداخلية في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "قوة من كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه من خلال قيام مفرزه بأمرة ضابط وبدلالة مصدر وعند حضورها الى مدينة الفلوجة تمت مرافقتها من قبل قوه من فوج طوارئ الانبار الرابع لشرطة الأنبار وبعد البحث تم العثور على حزام ناسف مدفون في احد الدور السكنيه القديمة والمتروكه

وأضاف البيان انه "تم استدعاء الجهد الهندسي لغرض التأكد وابطال مفعوله"، موضحا ان "الواجب نفذ فقط من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه وباسناد قوه من الفوج الرابع التابع لقيادة شرطة الأنبار".

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