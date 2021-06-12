وصول ادوية ومواد مختبرية متنوعة ومضادات حيوية من مناشئ عالمية رصينة

2021/06/12 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول مواد وكتات مختبرية ومضادات حيوية يستعمل لعلاج الالتهابات ومن مناشئ عالمية رصينة .واكدت الوزارة في بيان مقتضب ان : كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد يتم إنجازها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها./انتهى3

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