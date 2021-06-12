بعد إنعاش إريكسن.. استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا مساء اليوم

2021/06/12 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، استئناف مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الفنلندي، مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا، بعد التأكد من صحة وسلامة كريستيان إريكسن، لاعب المنتخب الدنماركي.وقال الاتحاد الدنماركي عبر حسابه الرسمي بموقع / تويتر/ : إريكسن مستيقظ وحالته مستقرة، لا يزال في المستشفى يجري المزيد من الفحوصات، المباراة ضد فنلندا ستقام الليلة، يحدث هذا بعد تأكد اللاعبين من أن إريكسن بخير.ومن جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي عبر حسابه بموقع /تويتر/ : بناءً على طلب لاعبي المنتخبين، وافق الاتحاد الأوروبي على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة وستلعب الدقائق الأربع الأخيرة من الشوط الأول، ثم سيكون هناك استراحة لمدة 5 دقائق بين الشوطين يليها الشوط الثاني.وتم تعليق المباراة بسبب حالة طبية طارئة لإريكسن، اللاعب في المستشفى وحالته مستقرة، يتمنى اليويفا لكريستيان الشفاء التام والسريع ويود أن يشكر كلا المنتخبين على موقفهما المثالي.وسقط إريكسن على أرض الملعب بطريقة مفزعة، تسببت في انهيار جميع من الملعب حتى دخل بعضهم في نوبة بكاء، بعدما سقط دون تدخل من أي لاعب، ليخرج ويتم نقله إلى المستشفى، ويتم تعليق المباراة./انتهى3

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