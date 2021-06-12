موجز كتاب: جوزفين دونوفان - النظرية النسوية. - صفوان قسام

2021/06/12 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_قسام يعتبر كتاب النظرية النسوية، للكاتبة جوزفين دونوفان، وهو الطبعة الرابعة لهذا الكتاب؛ محاولة في تصنيف الحركات النسوية عبر تنسيقها وفق منظور حراكات فكرية ونظرية نسوية ضمن أهم النظريات الاجتماعية والسياسية الأخرى؛ وفق تسلسلها الزمني مع معالجة آراء أهم منظريها، وهي إذ يغلب عليها الاتجاه الغربي في المراجع والمنظرين، فإنها تنير لنا رؤية من زاوية مميزة للتعرف على هذه المقاربات التي قسمتها إلى ثمانية حراكا ......





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