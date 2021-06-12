مقتل 13 شخصا بقصف صاروخي استهدف مستشفى شمال سوريا

2021/06/12 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤولون أتراك وناشطون سوريون بتعرض مستشفى خاص في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وأعلنت سلطات ولاية هطاي التركية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين جراء الهجوم الذي نسبته إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي التنظيم أطلقوا صواريخ من طراز “غراد” وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بمستشفى “الشفاء”.

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

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