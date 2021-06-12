وزير النفط العراقي يتوقع سعراً للنفط بين 68 و75 دولاراً للبرميل

2021/06/12 | 21:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعود النفط مرتبط بالتزام "أوبك" وحلفائها بسقف الإنتاج (Getty)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، إنه يتوقع ألا تتجاوز أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل ولا تقل عن 68 دولاراً خلال النصف الثاني من العام مع التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بسقف الإنتاج.

وأضاف للصحافيين، أنّ "هناك مشاريع جديدة فيها اهتمام مشترك مع إكسون موبيل"، متوقعاً أن "تبقى الشركة بجزء معين بالعراق في بعض الاستثمارات".

وقال مصدر بـ"أوبك+"، لـ"رويترز"، أمس الجمعة، إنّ التزام المجموعة بقيود إنتاج النفط بلغ 115% في مايو/أيار.

وتوقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" في تقارير سابقة، أن تبلغ أسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، مراهناً على أن ارتفاع سوق النفط في الآونة الأخيرة سيستمر إذ يعزز توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أنّ الطلب على النفط سيتجاوز بحلول نهاية العام المقبل مستويات ما قبل الوباء، في ظل تكثيف حملات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في الكثير من الدول والقطاعات.

وأفادت الوكالة، في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط، بأنه "بحلول نهاية العام 2022، يفترض أن يتجاوز الطلب مستويات ما قبل كوفيد".

وتمسكت "أوبك" بتوقعها لتعاف قوي للطلب العالمي على النفط في 2021 بقيادة الولايات المتحدة والصين.

وقالت، في تقرير شهري، أول من أمس الخميس، إنّ الطلب سيرتفع 6.6% أو ما يعادل 5.95 ملايين برميل يومياً هذا العام.



ولم يتغير هذا التوقع للشهر الثاني على التوالي.

وتتوقع "أوبك" نمو الاقتصاد العالمي 5.5% في 2021، دون تغيير عن الشهر السابق، مفترضة أن يكون تأثير الجائحة قد تم "احتواؤه بدرجة كبيرة" بحلول بداية النصف الثاني.

واتفقت "أوبك+"، في إبريل/نيسان على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط تدريجياً من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، وأكدت القرار في اجتماع عقدته في الأول من يونيو/حزيران.



وستستمر معظم تخفيضات الإنتاج بعد يوليو/تموز.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، حيث تتجه للأسبوع الثالث من المكاسب على التوالي بدعم تحسن توقعات الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً إلى 72.87 دولارا للبرميل، كما وتقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً إلى 70.99 دولارا للبرميل.

(رويترز، العربي الجديد)

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