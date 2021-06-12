تنظيمات بغداد تستذكر ضحايا مجزرة سبايكر

2021/06/12 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، ضحايا مجزرة سبايكر، ضمن ابشع الجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية.

وذكر المركز في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه في مثل هذا اليوم وتحديدا 12 - حزيران -2014 , كان العراق على موعد مع أبشع جريمة عرفتها الإنسانية، يتجدّد استذكار العراقيين لمجزرة سبايكر، التي راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" في مدينة تكريت، شمالي العراق في واحدة من أبشع الجرائم التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي

الرحمة و الخلود لشهداء السبايكر ال١٧٠٠ وردة اقتطفت من بستان واحد وهو العراق".

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