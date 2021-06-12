كركوك تحتفي بالشاعرة سروة عثمان

2021/06/12 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز كلاويژ الثقافي في كركوك امسیة للشاعرة سروة عثمان الملقب بـ ( سروه ی به يان ) بعنوان ( مساء مع نسيم الشعر ) يوم السبت 12 حزيران 2021.

استهلت الجلسة التي اقيمت علی قاعة الشهيد القيادي سيروان طالباني بمدينة كركوك وادارها الاديب شكر ساله یی بنبذة عن سیرة حياة المحتفی بها، ومن ثم القت الشاعرة سروة قصائدها المختارة من المجموعتان الشعريتان اللتان طبعتها والتي نالت استحسان الحضور من الادباء والشعراء الكورد، بعدها شارك كل من الاديبين ئاسو مەلا و سالار کوسار دراسات لقصائد الشاعر ، وقبل ختام الجلسة شارك عدد من الحضور بمداخلاتهم واستفساراتهم بشان قصائدها .

يذكر ان الشاعرة هي بنت الاديب المعروف عثمان مصطفی من مواليد كركوك عام 1966 ، كتبت الشعر و قصيدة النثر باللغتين الكوردية والعربية منذ الثمانينيات القرن الماضي، ولها كتابات مترجمة من الكوردية الی العربية، وترجمت قصائدها الی العربية والفارسية .

شاركت في العديد من المهرجانات و الندوات الثقافية في خارج البلاد .

لها مجموعتان شعريتان ( هەناسەکانی ژنێک ) اي ( انفاس امراة ) و ( تاسه كانی عیشق )

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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