الكاظمي: مازال أمام مدينة الناصرية “الجريحة” الكثير من العمل لتستعيد عافيتها

2021/06/12 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أنه ما زال أمام مدينة الناصرية التي وصفها بـ”الجريحة” الكثير من العمل لتستعيد عافيتها.وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر”، “زرنا ذي قار التأريخ والأصالة اليوم، لافتتاح مشاريع متلكئة لسنوات، وأوفينا بوعدنا في إكمالها”.وأضاف “ما زال أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل، لتستعيد عافيتها بما …

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