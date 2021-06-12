قصف صاروخي يودي بـ16شخصا في شمال سوريا

2021/06/12 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى جراء سقوط قذائف صاروخية، السبت، في عفرين إلى 16 قتيل فيما تبقى الحصيلة مرشحة لارتفاع بسبب العدد الكبير من الجرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

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