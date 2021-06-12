2021/06/12 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، من مخططات لضرب النسيج الاجتماعي عبر ممارسات استفزازية، فيما أشارت إلى أن عصابات داعش الإرهابية تحاول تعويض فشلها الميداني عبر تحركات تستهدف تفرقة العراقيين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية: داعش يحاول تفرقة العراقيين بعد فشله في الميدان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: داعش يحاول تفرقة العراقيين بعد فشله في الميدان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: داعش يحاول تفرقة العراقيين بعد فشله في الميدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).