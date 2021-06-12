العامري: لا خيار للعراقيين إلا بنجاح الانتخابات المقبلة

2021/06/12 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مستشارُ الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيسُ تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات المقبلة.

وقال بيان ٌ لمستشارية الأمن القومي ان الاعرجي والعامري بحثا خلال اللقاء الذي جمعهما في آخر مستجداتِ الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، مبينا ان الاعرجي أكد أهمية َ الاستقرار الأمني وتهيئةِ الظروف الأمنية المُطمئِنة للمرشحين والناخبين على حدٍ سواء، لدعم العمليةِ الديمقراطية، وإنجاز الانتخابات المبكرة بالموعدِ المحددِ لها.

اما العامري فقد اكد انْ لا خيارَ للعراقيين إلاّ بنجاح ِ الانتخابات المقبلة، كاستحقاق ٍ ومطلبٍ جماهيري، لافتا إلى أهميةِ تغليب العقل والحكمة في حل القضايا والتحدياتِ التي تواجه البلاد.

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