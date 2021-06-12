سفارة طهران تحدد 6 مناطق لاقتراع رعاياها في العراق

2021/06/12 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، السبت، أن بلاده حددت ست مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي ستجري في الثامن عشر من الشهر الحالي.

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وقال مسجدي في تصريح صحفي، (12 حزيران 2021)، إن "السفارة الإيرانية في بغداد مستعدة للمساهمة في إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمزيد من الشموخ".

ودعا السفير الإيراني، الرعايا الإيرانيين المقيمين في العراق إلى "تجسيد حضورهم الحماسي المعهود في هذه الانتخابات".

وأضاف: "نظرا للتنسيقات الجارية والهادفة إلى تيسير الظروف لمشاركة المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل العراق في انتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستوضع صناديق الاقتراع داخل المقر الرئيسي للسفارة الإيرانية بالعاصمة العراقية بغداد".

وأشار إلى "وضع خمسة صناديق اقتراع أخرى داخل القنصليات العامة الإيرانية في كل من النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة وأربيل والسليمانية".

وسيتوجه الإيرانيون في الثامن عشر من الشهر الحالي للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية الـ13 التي تجري منذ عام 1979.

ويتنافس في هذه الانتخابات سبعة مرشحين.

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