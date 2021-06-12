الونان يدعو الى عدم العزوف عن المشاركة في الانتخابات

2021/06/12 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، اليوم السبت، الى عدم العزوف عن المشاركة في الانتخابات، موضحا ان التخطيط الجيد والادارة المتميزة الحل الابرز والامثل لتنفيذ الخدمات الاساسية.وقال […]

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