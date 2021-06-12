إيران: مفاوضات فيينا تواجه أوضاعا معقدة ونستبعد التوصل لاتفاق هذا الأسبوع

2021/06/12 | 22:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مفاوضات فيينا حول إحياء الصفقة الخاصة ببرنامج إيران النووي تواجه أواضعا معقدة، مستبعدا التوصل إلى أي اتفاق خلال هذا الأسبوع.وقال عراقجي، الذي يقود وفد إيران إلى فيينا، في تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات: “نواجه أوضاعا معقدة تشمل الجوانب […]

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