ممثل الصدر يحذر من مغبة

2021/06/12 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدان ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، اليوم السبت، الدعوات التي طالبت بهدم مرقد ابو حنيفة النعمان في بغداد، مشددا على أن ذلك يعد مشروعا طائفيا وهم ضده.

وقال الجابري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه الدعوات طائفية ومسعى غير صحيح، يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة بين أبناء الشعب الواحد".

وأضاف، أن "السيد مقتدى الصدر يرفض مثل هكذا دعوات، كما أن جميع ابناء الشعب العراقي لا يقبلون بهكذا أمور وهم ضد هذا المشروع الطائفي".

وأوضح الجابري، أن "أسباب هذه المطالبات قد تكون سياسية لأغراض انتخابية لا أكثر".

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