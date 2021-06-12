القبض على متهمين اثنين بالتزوير والشروع بالقتل في خور الزبير غربي البصرة

2021/06/12 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / ألقت قوة أمنية القبض على متهمين اثنين بالتزوير والشروع بالقتل في منطقة خور الزبير.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان " تمكنت قوة تابعة لمركز شرطة خور الزبير بالاشتراك مع شعبة استخبارات الزبير من القبض على متهمين اثنين في منطقة خور الزبير احدهما مطلوب قضائيا الى مديرية مكافحة الإرهاب في البصرة وفق المادة ٢٩٨/٢٨٩ من قانون العقوبات.واضاف البيان ان المتهم الآخر مطلوب قضائيا وفق المادة ٤٠٥ لشروعه بارتكاب جريمة قتل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهما للقضاء ./انتهى

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