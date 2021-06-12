تظاهرات ضد

2021/06/12 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنظم متظاهرون فرنسيون عشرات الوقفات الاحتجاجية، اليوم السبت، في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بـ"الحفاظ على الحريات ومحاربة الأفكار اليمينية المتطرفة".ودعت نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية يسارية في فرنسا إلى هذه التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، قبل أسبوع من الانتخابات المحلية وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تضع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة النهائية.وكان البرلماني جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف، يشارك في الحدث الذي أقيم بباريس عندما ألقى أحدهم كيسا من الطحين على وجهه.وكان ميلونشون في قلب الجدل الأخير بسبب تصريحاته المناوئة لـ"حزب التجمع الوطني" بزعامة لوبان.إلى ذلك، قالت قناة "بي أف أم تي في"، التي تحدثت إلى صاحب واقعة إلقاء الطحين على وجه ميلونشون، إن الشاب ادعى أنه "ضد الطبقة السياسية" بشكل عام، وليس من أنصار اليمين المتطرف.المصدر: RT

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