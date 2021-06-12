2021/06/12 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- وداعاَ للكمامة: بعد اجتماع عقدته الحكومة مع ممثلي غالبية الأحزاب البرلمانية استمر لمدة 12 ساعة وانتهى بمؤتمر صحفي في الساعة الرابعة فجر يوم الخميس الماضي، أعلن وزير الصحة ماونس هونيكا عن تخفيف في سلسلة اجراءات صحية تم اتخاذها سابقاً وذلك كنتيجة لإنخفاض مستوى العدوى وانخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشقيات وانتظام عملية التلقيح.



شملت الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها من يوم غد الأثنين الغاء الحا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+62 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+62 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).