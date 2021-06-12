2021/06/12 | 22:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي نظم متظاهرون فرنسيون عشرات الوقفات الاحتجاجية، اليوم السبت، في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بـ”الحفاظ على الحريات ومحاربة الأفكار اليمينية المتطرفة”.ودعت نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية يسارية في فرنسا إلى هذه التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، قبل أسبوع من الانتخابات المحلية وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل والتي من المتوقع على نطاق واسع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا..



مظاهرات ضد “اليمين المتطرف” في مدن عديدة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. مظاهرات ضد “اليمين المتطرف” في مدن عديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. مظاهرات ضد “اليمين المتطرف” في مدن عديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).