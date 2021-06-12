’وعي’ تستذكر جريمة سبايكر وتطالب بمحاسبة المسؤولين الأمنيين دون استثناء

2021/06/12 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت حركة "وعي"، السبت، القضاء العراقي بفتح سجل المتورطين بمجزرة "سبايكر" ومحاسبتهم بشكل جدي.

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وذكرت الحركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 حزيران 2021)، أنه "يجدد تأبين العراقيين لشهداء أفضع مجزرة دموية شهدها تاريخ العراق الحديث، والتي راح ضحيتها ما يقارب ٢٠٠٠ متطوع في كلية القوة الجوية بقاعدة "سبايكر" في مدينة تكريت، شمالي العراق".

وأضاف البيان أنه "وبعد مرور 7 أعوام تستذكر حركة وعي الوطنية هذا اليوم بأشد عبارات الإدانة والاستنكار للجريمة البشعة التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي بعد احتلاله مناطق عراقية".

وجددت الحركة "مطالبتها للقضاء العادل بفتح سجل المتورطين بتلك المجزرة والبدء جدياً بمحاسبة المسؤولين الذين كانوا يسيطرون على القرارات الأمنية والعسكرية آنذاك، ودون اي استثناء، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية ومواقعهم السياسية".

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