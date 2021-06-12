أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

2021/06/12 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، اليوم السبت، إن مسؤول مكافحة إسرائيل في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان جاسوسا لإسرائيل.وأضاف أحمدي نجاد في مقابلة بالفيديو أن “ذلك جعل إسرائيل تنجح […]

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