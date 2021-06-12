فنلندا تهزم الدنمارك بارضها وامام جماهيرها بهدف نظيف

2021/06/12 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

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استهل المنتخب الفنلندي مشاركته بامم أوروبا بفوزه على صاحب الأرض الدنمارك بهدف نظيف سجله بوهانبالو بالدقيقة 59.

ولم يستغل لاعب الدنمارك بيير اميل ركلة الجزاء بالدقيقة 74 لتنتهي المباراة فنلندية.

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