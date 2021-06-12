استشهاد ضابط بعد تعرضه لنيران قنص غرب كركوك

2021/06/12 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني ،عن استشهاد ضابط برتبة نقيب بالشرطة الاتحادية غرب كركوك .وقال مصدر امني ان ضابطا استشهد ضمن الفرقة الالية المدرعة التابعة للشرطه الاتحادية بعد تعرضه لنيران قنص بالقرب من مكتب خالد غرب كركوك 20كم ./انتهى

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