2021/06/12 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق إمام وخطيب أبي حنيفة مصطفى البياتي، اليوم السبت، على الدعوات التي تطالب بهدم مرقد الإمام أبي حنيفة في بغداد.وأكد البياتي في تصريح، صحفي أن “القوات الأمنية انتشرت بالقرب من مرقد وجامع الإمام أبي حنيفة في منطقة الاعظمية في بغداد على خلفية الدعوات المطالبة بهدم المرقد”.وأضاف أن “الحكومة اتخذت إجراءاتها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إمام وخطيب أبي حنيفة: “خفافيش ظلام” تقود حملة لهدم المرقد في بغداد first appeared on النور نيوز.

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