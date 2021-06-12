العراق اقتصاد منهار وشباب ثائر- كتاب جديد

2021/06/12 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق أقتصاد منهار ..وشباب ثائر تاليف : الاستاذ الدكتور محمد طاقة .عرض : علاء العاني أستهل الخبير الاقتصادي العراقي الأستاذ الدكتور محمد طاقه ، أصداره الجديد الموسوم – العراق أقتصاد منهار وشباب ثائر – بكلمة أهداء الى الشعب العراقي العظيم والى اللذين يقاتلون من أجل أسترجاع وطنهم الى شباب ثورة تشرين الابطال الذين يقاتلون […]

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