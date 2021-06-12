إعادة بضائع مخالفة وإتلاف مواد تستخدم للغش التجاري في منفذي القائم  والشلامجة

2021/06/12 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إعادة بضائع مخالفة وإتلاف مواد تستخدم للغش التجاري في منفذي القائم الحدودي والشلامجة.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “منفذ القائم الحدودي، اعلن عن إعادة عجلة محملة بمواد (طبية وزراعية) مخالفة الى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك وذلك لعدم وجود اجازة استيراد للمواد”، مبينا “كما قام المنفذ بأتلاف مادة (الكارتون) موسوم بعلامة تجارية يستخدم في الغش التجاري”.

واضاف البيان، “في سياق متصل اعاد منفذ الشلامجة الحدودي عجلة محملة بمواد العاب (متنزهات) إلى الجانب الإيراني لعدم وجود شهادة منشأ اصولية للمواد المستوردة”.

واكد انه “تمت الإجراءات في المنفذين وفق محاضر اصولية بمشاركة الجهات المعنية والمختصة من الدوائر العاملة”.

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