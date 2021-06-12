رئيس حزب جزائري يتحدث عن “فياغرا التنشيط السياسي”

2021/06/12 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأ رئيس “حركة البناء الوطني” الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، الصحفيين عندما دعا إلى إنتاج عقاقير “فياغرا سياسية” بهدف تنشيط المشهد السياسي في حال تعرضه “للخمول”.

وقال بن قرينة خلال حديثه مع الصحفيين إن “البلاد بحاجة إلى كوماندوز (قوات خاصة) سياسي لإخراج البلاد من أزمتها، وفي حال فشل هذا الكوماندوز، سنطلب من شركة (صيدال) لصناعة الأدوية أن تنتج دواء جديدا يسمى الفياغرا السياسية للتنشيط السياسي”.

وأثار تصريح السياسي الجزائري ردود فعلا ساخرة بين المغردين الذين اتهموه بـ”الشعبوية”، فيما قال آخرون إن تصريحات الأخيرة تتعارض تماما مع توجه حزبه “الإسلامي”.

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