هنود يتضرعون لكورونا ماتا لانقاذهم من الفايروس

2021/06/12 | 23:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّد قرويون هنود مزارا "للإلهة كورونا"، وتضرعوا إليها طمعا في "تدخل إلهي" يقضي على الفيروس القاتل.

وابتهل المتدينون في قرية شوكلابور بولاية أوتار براديش الشمالية في صلواتهم، ووضعوا مياها مقدسة وزهورا عند المزار الأصفر الزاهي الذي وضعوا فيه معبودتهم الإلهة "كورونا ماتا" قبل أيام.

وقالت قروية تُدعى سانجيتا: "قد تجلب بركاتها بعض الراحة للقرويين ولقريتنا وللجميع".

وتضررت الهند بشدة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أبريل ومايو، لكن هناك مؤشرات على تحسن الوضع.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 84332 حالة إصابة جديدة السبت، في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من شهرين.

جدير بالذكر أن كوفيد-19 أودى بحياة 367081 في الهند، وفقا لبيانات حكومية.

PUKmedia عن وكالات

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