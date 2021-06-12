16 قتيلا بقصف صاروخي على مستشفى عفرين

2021/06/12 | 23:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان يوم السبت، عن مقتل 16 على الاقل معظمهم من المدنيين، جراء سقوط قذائف على مدينة عفرين، غرب كوردستان.

وذكر المرصد في بيان، تابعه PUKmedia: ان اغلب الضحايا قضوا في استهداف مشفى الشفاء في المدينة، بضمنهم 3 اطباء و3 نساء من الطاقم الطبي و3 نساء وطفل اضافة الى قيادي في الفصائل، مشيرا الى ان عدد القتلى في تزايد لوجود عدد كبير من الجرحى بعظهم حالته خطرة.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بشكل مكثف وعنيف كل من قرى ابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء وأماكن ثانية في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكوردية، رداً على مجزرة عفرين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

من جانبها، اكدت قوات سوريا الديمقراطية " قسد" في بيان اليوم، انه ليس لديها اي تواجد في تلك المناطق داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار التي تخصها.

PUKmedia متابعة

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