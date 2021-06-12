الكاظمي بذكرى جريمة سبايكر: فاجعة صب فيها الارهاب همجيته

2021/06/12 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

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نستذكر اليوم شهداء سبايكر، تلك الفاجعة التي صب فيها الارهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الارهابيين القتلة.‏علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتأسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية.‏المجد والخلود لشهدائنا الابرار.

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