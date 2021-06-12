الدفاع النيابية: الارهاب فشل ميدانيا ويحاول ضرب النسيج الاجتماعي

2021/06/12 | 23:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، من مخططات لضرب النسيج الاجتماعي عبر ممارسات استفزازية، فيما أشارت إلى أن عصابات داعش الإرهابية تحاول تعويض فشلها الميداني عبر تحركات تستهدف تفرقة العراقيين.وقال عضو اللجنة محمد حسين أبو ذر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعه “النور نيوز”، إن “التحركات التي تقوم به بعض …

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