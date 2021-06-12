منظمة التجارة العالمية تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

2021/06/12 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعت منظمة التجارة العالمية إلى الإسراع بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة، آملة بحدوث تقدم في هذا الشأن بحلول شهر يوليو.وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويلا في تصريح قبل انضمامها إلى مناقشات قادة “مجموعة السبع”، إن “هناك سبيلا لاتفاق عالمي لتوفير المزيد من لقاحات كورونا للدول النامية، على الرغم من الانقسام […]

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