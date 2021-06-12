إصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح جنوبي كركوك

2021/06/12 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح جنوبي كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تعرضت لهجوم مسلح ضمن ناحية الرياض في كركوك".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة الاولية للهجوم اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بجروح".

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