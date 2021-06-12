بالصور..التراب يمنع كارثة في أسرع شوارع بغداد

2021/06/12 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، باتخاذ اجراءات احتياطية تجنبا لوقوع حادث مروري بعد انقلاب كمية من "الكاز".

وقالت المديرية في بيان، انه "بعد ورود نداء من قبل السيطرة المركزية وجه مدير المرور مفارز المديرية باتخاذ اجراءات احتياطية تجنباً لوقوع اي حادث مروري نتيجة لانقلاب كمية من مادة الكاز في نهر الطريق للسير القادم سريع محمد القاسم من المالية باتجاه منطقة صليخ في بغداد".

ودعت "سائقي مركبات نقل النفط ومشتقاته لتوخي الحيطة والحذر من تكرار هذه الحالات حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق".

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