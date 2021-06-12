صلاة موحدة في جامع الإمام ابي حنيفة النعمان

2021/06/12 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أقيمت مساء اليوم صلاة موحدة في جامع الامام ابي حنيفة النعمان في منطقة الاعظمية.واقيمت الصلاة بعد زيارة وفد من مدينة الكاظمية لاخوانهم في منطقة الاعظمية لاطفاء فتنة اراد البعض اشعال فتيلها ./انتهى3

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