طهران : مفاوضات فيينا بشان احياء الاتفاق الخاص ببرنامج ايران النووي تواجه وضعا معقدا

2021/06/12 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مساعد وزير خارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ، يوم السبت، ان مفاوضات فيينا ,حول احياء الاتفاق الخاص ببرنامج ايران النووي تواجه وضعا معقدا بسبب أن عودة أميركا الى الاتفاق تتضمن جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية .واستبعد عراقجي في تصريح صحفي , التوصل الى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الاسبوع الحالي".وقال عراقجي عراقجي رئيس الوفد الايراني المفاوض في ختام الجول الجديدة اليوم من محادثات فيينا:" نواجه وضعا معقدا بسبب أن عودة أميركا الى الاتفاق النووي تتضمن جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية، فضلا عن أن التحقق من اجراءات اميركا بحد ذاته يتضمن بعض التعقيد، ولابد من التخطيط لذلك والتدقيق بشأنه وتحديد المعايير لهذا الامر ".وتابع:" ومن الطبيعي ان الاجراءات التي ينبغي ان تتخذها ايران وكيفية تنظيمها مع العودة الى الاتفاق النووي، تكتنفها بعض التعقيدات نظرا للتطور العلمي والتقني السريع الذي توصلت اليه ايران خلال هذه الفترة، وهذه الامور تتطلب دراسات مفصلة بما فيها الجدول الزمني لتنفيذ هذه الاجراءات ".ولفت عراقجي الى انه من المؤكد ,على اميركا ان تتخذ الخطوة الاولى، وان تتخذ كل اجراءاتها في البداية، ثم تتحقق ايران منها، وبعد ذلك سنعود الى التزاماتنا.هذا هو معيار عملنا، ولكن هذا الامر بحد ذاته بحاجة الى وضع جدول زمني وأن يتم تحديد كيفية مراحل التأييد والمصادقة في كل بلد، بعد التوصل الى الخلاصة النهائية.وما هي المقدمات التي ينبغي التخطيط وبالتالي موعد التنفيذ، وما على اميركا فعله في ذلك الموعد، وكيفية التحقق من مصداقية اميركا، كل هذه لامور تتطلب مراحل من المفاوضات التفصيلية والتقنية والسياسية والقانونية"./انتهى2

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