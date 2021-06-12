2021/06/12 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأغلقت مراكز الانتخاب الجزائرية أبوابها، لتبدأ عملية فرز الأصوات من أجل اختيار نواب البرلمان، بينما كان الإقبال ضعيفا على التصويت خلال الساعات الأولى.وشهدت الانتخابات التشريعية تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج.وفي المنحى نفسه، تم تخصيص 139 مكتب متنقل، من خلال إشراف 589 ألف مؤطر، بحسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.وأعلنت أرقام رسمية أن نسبة التصويت بلغت 10.10 في المئة، داخل البلاد، بحلول الساعة الواحدة ظهرا، يوم السبت.وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، خلال ندوة صحفية، إن انخفاض نسبة المشاركة أمر عادي في الساعات الأولى.في غضون ذلك، لوحظ إقبال كبار السن على صناديق الاقتراع، وهو ما جرت عليه العادة، وسط توقعات نسبة المشاركة في الساعات المسائية مع انخفاض درجات الحرارة.المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الجزائرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الجزائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).