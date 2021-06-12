ممثل الصدر يحذر من مغبة “مشروع طائفي” يهدد مرقد أبي حنيفة النعمان

2021/06/12 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدان ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، اليوم السبت، الدعوات التي طالبت بهدم مرقد ابو حنيفة النعمان في بغداد، مشددا على أن ذلك يعد مشروعا طائفيا وهم ضده.وقال الجابري في تصريح صحفي، إن “هذه الدعوات طائفية ومسعى غير صحيح، يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة …

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