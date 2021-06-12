مصدر يكشف تفاصيل هجوم كركوك

2021/06/12 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش"، على قوة من الشرطة الاتحادية جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قطعات من الشرطة الاتحادية تعرضت لكمين من قبل تنظيم داعش ضمن ناحية الرياض جنوب غربي كركوك".

وأضاف، أن "الكمين أودى بحياة ضابط برتبة نقيب مع إصابة شرطي بجروح".

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