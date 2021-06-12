الكاظمي : علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتاسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة/موسع

2021/06/12 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بذكرى شهداء سبايكر : علينا تحمل مسؤولية تاسيس لنهج حكم يمنع اجترار الكوارث الوطنية.واضاف في تغريدة : نستذكر اليوم شهداء سبايكر ..تلك الفاجعة التي صب فيها الارهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الارهابيين القتلة.وتابع الكاظمي : علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتاسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية..المجد والخلود لشهدائنا الابرار./انتهى3

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