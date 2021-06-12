2021/06/12 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بذكرى شهداء سبايكر : علينا تحمل مسؤولية تاسيس لنهج حكم يمنع اجترار الكوارث الوطنية.واضاف في تغريدة : نستذكر اليوم شهداء سبايكر ..
تلك الفاجعة التي صب فيها الارهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الارهابيين القتلة.وتابع الكاظمي : علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتاسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية..
المجد والخلود لشهدائنا الابرار./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتاسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تلك الفاجعة التي صب فيها الارهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الارهابيين القتلة.وتابع الكاظمي : علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتاسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية..
المجد والخلود لشهدائنا الابرار./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتاسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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