بذكرى شهداء سبايكر .. الكاظمي مغردا.. علينا تحمل مسؤولية تاسيس لنهج حكم يمنع اجترار الكوارث الوطنية

2021/06/12 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بذكرى شهداء سبايكر : علينا تحمل مسؤولية تاسيس لنهج حكم يمنع اجترار الكوارث الوطنية./انتهى3

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