2021/06/12 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل ضابط وإصابة منتسب من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح جنوبي كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تعرضت لهجوم مسلح ضمن ناحية الرياض في كركوك".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة الاولية للهجوم مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة منتسب من الشرطة الاتحادية بجروح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط وإصابة منتسب من 'الاتحادية' بهجوم جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط وإصابة منتسب من 'الاتحادية' بهجوم جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).