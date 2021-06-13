2021/06/13 | 00:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني استشهد ضابط في الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، بتعرض لعناصر داعش الارهابي.وقال مصدر أمني لـ”المركز الخبري الوطني” إن “عناصر داعش الارهابية على نقطة تابعة الى فرقة الالية اللواء الثالث الفوج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد ضابط من الشرطة الاتحادية بهجوم في كركوك المركز الخبري الوطني.

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