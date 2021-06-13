2021/06/13 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افاد مصدر أمني، السبت، بمقتل ضابط في الشرطة الاتحادية إثر تعرض لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المصدر في تصريح لـ "ناس" (12 حزيران 2021)، إن "تعرضا لداعش استهدف نقطة امنية تابعة للشرطة الاتحادية – فرقة الالية – الفوج الاول في احدى القرى التابعة لناحية الرياض".

واضاف المصدر ان "التعرض اسفر عن مقتل نقيب في الشرطة الاتحادية وتم نقل جثته الى الطب العدلي في كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل نقيب في الشرطة إثر هجوم لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل نقيب في الشرطة إثر هجوم لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).